Beşiktaş'ta Chamberlain'in sağlık durumu belli oldu! Alanyaspor maçında sakatlanmıştı

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in, Alanyaspor müsabakasında aldığı darbe sonrası uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

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Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.