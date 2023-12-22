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Öfkeli baba, oğlunu 6 yerinden bıçakladı!

Öfkeli baba, oğlunu 6 yerinden bıçakladı!

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçakladı.

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Olay, Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Sefa A., İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

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