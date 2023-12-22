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Pendik'te arkadaş dehşeti: Kafasından silahla vurdu!

Pendik'te arkadaş dehşeti: Kafasından silahla vurdu!

Pendik’te bir şahıs tartıştığı arkadaşını silahla kafasından vurarak yaraladı.

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İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi’nde bulunan bir evde iddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki bir şahıs tartıştığı Y.T. isimli ev arkadaşını kafasından vurarak yaraladı.

Silah sesini duyan çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurularak yaralanan kişiyi Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri de silahlı şahsı yakalayarak gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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