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Bakan Bayraktar: Enerjide dışa bağımlılık azaldı

Bakan Bayraktar: Enerjide dışa bağımlılık azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15. IICEC Enerji ve İklim Forumu'nda konuştu.

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Türkiye'nin dışa bağımlılık oranlarında değişiklik meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15. IICEC Enerji ve İklim Forumu'nda konuştu.

Bakan Bayraktar, konuşmasında şunları kaydetti;

2022'de enerjide dışa bağımlılık yüzde 67,8'e düştü. Türkiye'nin 2024-2030 Enerji Verimliliği Planı kapsamında, 100 milyon ton karbon salımını azaltmayı hedefledik.

Türkiye'de emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde gelecek yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz.

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