"Erdoğan’ı görevden almak ne demek ya?" Cem Küçük, AYM tartışmasına girdi

ANAYASA Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki Can Atalay krizi büyüyor. AYM, Yargıtay'ın itirazına rağmen Can Atalay hakkında ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdi. Bu karar üzerine Cem Küçük ile bazı AK partili isimler birbirine girdi. İşte "Erdoğan'ı da görevden alırlar" a kadar varan o tartışma...

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Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermesi, yüksek yargıdaki krizi tırmandırırken, sosyal medyada da ilginç tartışmalar yaşanmaya başladı. Cem Küçük, "En Yüksek Mahkeme o" deyince tartışma Erdoğan'ın görevden alınmasına kadar gitti. İşte başrolünde Cem Küçük'ün olduğu o tartışma...

Cem Küçük: Yargıtay AYM'nin üzerinde değil

Cem Küçük, "Yargıda yüksek gerilim Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında ‘yetki’ krizi büyüyor. AYM, karara uymayan Yargıtay’a ‘inat’ Can Atalay için ikinci defa ‘hak ihlali’ kararı verdi. Bence burada bu sürecin uzaması hata olur. Dediğim gibi bence de Anayasa Mahkemesi doğru bir karar vermedi. Ama en yüksek mahkeme o. Yargıtay Anayasa Mahkemesinin üzerinde değil." paylaşımı yaptı.

Mücahit Birinci itiraz etti! 'En yüksek' değil

Cem Küçük'ün bu paylaşımına AK parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci karşı çıktı. Mücahit Birinci, "(En yüksek mahkeme) değil, yüksek mahkemelerden biri..." dedi. Cem Küçük, "AYM nihayetinde son merci. Kararları hoşa gitmese de uygulanmalı."

Yarın Erdoğan'ı görevden aldık derlerse...

Tartışmaya Ahmet Üstün de dahil oldu. Cem Küçük'ü hedef alıp, "Hiçbir kurum ya da kişi anayasa ve yasalardan almadığı yetkiyi kullanamaz. O zaman yarın Erdoğan'ı görevden aldık derlerse "sen en yüksek mahkeme buna uyulmalı" mi diyeceksin ? Tehlikeli sularda geziyorsun Cem.. Bu karar uygulanırsa AYM ne isterse yaparın yolunu açar" dedi.

Erdoğan’ı görevden almak ne demek ya?

Cem Küçük bu suçlamaya, "Erdoğan’ı görevden almak ne demek ya? Cumhurbaşkanı’nı kimse görevden alamaz, AYM öyle şey de diyemez. En yüksek mahkemeye bireysel başvuruyu AK Parti 2011’de verdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu AYM ile vekilliğe geri döndü. Kararı yanlıştı ama uyuldu. Tıpkı 367 kararında olduğu gibi. AK Parti AYM’nin yetkisini alsın kanunla. AYM’yi tanımıyorum demek muz cumhuriyetlerinde bile olmaz." diye karşılık verdi.

Aldım dedi Erdoğan'ı görevden ne olacak ?

Bundan sonra tansiyon daha da yükseldi. Ahmet Üstün, " Hiç farkı yok.. Anayasa ve yasalardan almadığın yetkiyi kullanamazsın.. Al Yargıtay 3.Ceza Dairesinin gerekçelerini oku.. Bilmediğin konularda konuşmak zorunda mısın? Aldım dedi Erdoğan'ı görevden ne olacak ? Sana göre uyulmalı karara.. Bu verdiğin örnekler son bulmalı işte." paylaşımı yaptı.

Ya bırak hamaseti CB'yi kimse alamazmış

Hızını alamayan Ahmet Üstün, Cem Küçük'e, "Ya bırak hamaseti CB'yi kimse görevden alamazmış iyi ki söyledin, bilmiyorduk.. Aldık dedi ne olacak ? Tabii ki alamaz o uç bir örnek .Defalarca başörtüsü kararı, 367, 2010 anayasa değilikliğinde esasa girme vs şeklinde anayasaya tecavüz ettiler..Etmeye devam mı etsinler, derdin ne?"

Cem Küçük: Ciddi saçmalıyorsun!

Cem Küçük bu paylaşıma daha sert bir üslupla cevap verdi ve "Ciddi saçmalıyorsun. AYM kararı nihaidir. Uymuyorum ne demek? Uyacaksın mecburen. Yetkisini alırsın AYM’nin olur biter. Yargıtay AYM’nin üzerinde değil. En marjinal örnekleri veriyorsun. Bu saçmalıklarla yol alınmaz. O dediğin kararların hepsi yanlıştı. Hamasetmiş. Ben de mahkemelerin hakkımda verdiği kararı yanlış buldum, ne yapayım, tanımayayım mı?" diye sordu.

O dediğin gerçek demokrasi ve hukukta olur!

Ahmet Üstün, "Anayasa ve yasalardan almadığı yetkiyi kullanmaya kalkan herkese ve her kuruma karşı ben bunu tanımıyorum demek tam da gerçek demokrasi gerçek hukuk devletinin olduğu yerde olur.. Yetkisini aştığı halde AYM'nin kararları kabul ediliyorsa orası muz cumhuriyetidir.." dişe itiraz etti.

Cem Küçük: Tanımıyorum demek ne demek?

Cem Küçük, "Mahkemeler yanlış karar alır. AYM defalarca aldı yanlış karar. Tanımıyorum ne demek? Saçmalama bence."

Git karşı mahalleye şirin görün Cem

Ahmet Üstün tartışmayı "Uffffff taman git karşı mahalleye şirin gözük ya.. Koca Yargıtay senin kadar hukuk bilmiyor, Ak Parti-MHP bilmiyor, İngilizce öğretmeni sen biliyorsun.. Geçende de savcı odasından garip pozlar veren avukatı savunuyordun ama o savcı sürgün edildi.. Karışık birisin.. ???" diye sürdürdü.

Benle tartışamayınca belaltı vurma!

Cem Küçük, "Benle tartışamayınca belaltı vurma. Karşı mahalle şirin ne ya? Bak işine. İnsanları suçundan yakalarsın, kıyafetinden değil dicem ama sana ne desem boş." diyerek tartışmayı bitirdi.