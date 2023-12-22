73 yaşında kansere yakalanan kadın özel yönteme sağlığına kavuştu

Karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede pankreas kanseri tanısı konan 73 yaşındaki Gülsüm Oy, Denizli Devlet Hastanesi’nde uygulanan ve cerrahinin en büyük ameliyatlardan biri olan Whipple yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu.

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Ameliyatı gerçekleştiren Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar pankreas kanserlerinde işinde uzman hekimlerin ortaklaşa kararı ile hastaya tedavi planı çizildiğini söyledi. Hasta ameliyata uygunsa önce ameliyat yapılarak sonrasında patoloji sonucuna göre tedavi düzenlendiğini belirterek; “Polikliniğimize başvuran 73 yaşındaki hastamızda da MR ve Tomografi sonrasında tümörün vücuda yayılmamış olduğunu gördük. Hastamızı ameliyat için hazırladık. 5 saat süren Whipple ameliyatı ile başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirdik. Hastamızın durumu gayet iyi ve sağlığına kavuştu. Pataloji sonucuna göre hastamıza kemoterapi planlanacak” dedi.

Pankreas kanserlerinde erken tanı koymanın önemli olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar karın ağrısı, sarılık, kilo kaybı, bulantı ve kusma gibi şikâyetlerde beklemeden hastaneye başvuru yapılmasını istedi ve WHIPPLE yöntemi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Pankreas kanserinde standart tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi olarak tamamen çıkartılabilen pankreas kanseri olgularında en iyi kür şansı tartışmasız cerrahi rezeksiyondur. Pankreas başı kanserlerinde eğer hasta ameliyat edilebilecek ise WHIPPLE ameliyatı uygulanır. Whipple ameliyatında; pankreas başı, safra kesesi, ana safra kanalının bir kısmı, duodenum, midenin bir kısmı ve komşu lenf bezleri blok halinde çıkarılır. Rezeksiyon sonrası bu organların birbiriyle bağlantıları yani anastomozları yeniden yapılır. Whipple ameliyatı sadece pankreas kanserleri için değil aynı zamanda safra yolu kanserleri (klatskin tümörü/ kolanjıosellüler kanser) ve duodenum kanserleri içinde yapılmaktadır. Ameliyatın başarılı olmasındaki en önemli etken hastalığın erken aşamada tespit edilmesi ve daha da önemlisi ameliyatı yapan cerrahtır. Yani bu ameliyatı bu konuda yetişmiş deneyimli cerrahlar yapmalıdır. Whipple yöntemini Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniğinde başarıyla yapmaktayız” dedi.