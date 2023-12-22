Savaş mağduru çocuklar için oyuncak ve eşofman üretiyorlar

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere eşofman takımı ve dokuma oyuncak bebek üretiliyor.

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Gazze'de savaştan etkilenen çocuklar için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından eşofman takımı ve dokuma oyuncak bebek yapılıyor. Aralık sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmada ilk etapta 200 oyuncak bebek ve 100'e yakın eşofman takımı üretilmesi hedefleniyor. Üretilen bu ürünler, Samsun'dan Mersin Limanı'na gönderilecek. Oradan Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerekli yerlere ulaştırılacak.

"Yüzlerinde tebessüm bırakmak istiyoruz"

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Öğretmeni Çiğdem Çakmak Kılıç, “Bizler Filistin’e, Gazze’ye yardım etme noktasında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Bebek Atölyesi olarak dolgu bebek yapmak istedik. Çocukları bir nebze mutlu etmeyi amaçladık. Yaklaşık 200 tane oyuncak bebek üretmeyi planlıyoruz. Çocukların yüzünde bir tebessüm olabilirsek ne mutlu bize" dedi.



Giyim Üretim Teknolojileri Alan Şefi Nursen İşeri, "Gazze’de savaş mağduru çocuklar için eşofman takımı dikiyoruz. 8-9 yaş, 11-13 ve 13- 14 yaş gruplarına özel eşofman takımı üretiyoruz” diye konuştu.

Giyim Üretim Atölyesi Kadın Terziliği Usta Öğreticisi Ayşe Yıldırım ise “Gazze’deki çocuklar için elimizden geldiğince yardım yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu savaş durur. İnşallah onlar için aydınlık günler gelir. Onlara duacıyız. Onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.