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Sahte internet sitesinden kiralık villa vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon

Sahte internet sitesinden kiralık villa vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon

Konya'da internet ortamında villa kiralamak isteyen vatandaşların dolandırıldığı siteleri takibe alan polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, internet ortamında villa kiralamak isteyen vatandaşların dolandırıldığını tespit ettiği siteleri takibe aldı. Yapılan çalışma sonrası internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını yöneten 15 kişi belirlendi. 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla belirlenen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, “Nitelikli Dolandırıcılık ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Vermek’’ suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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