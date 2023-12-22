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Nevşehir'de futbol turnuvasında liseliler kavga etti tekme ve sopalar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de futbol turnuvasında liseliler kavga etti tekme ve sopalar havada uçuştu

Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasındaki maçta öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. 2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri "Kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

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Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 nolu çim sahada karşılaştı. Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı.

Teknik direktörlerin de karıştığı kavgada, öğrenciler tekme ve sopalarla birbirine girdi. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.
Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

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