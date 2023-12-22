Gram altında yeni rekor! 2024 altın fiyatları için bomba tahmin

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1923 lira seviyesinden işlem gördü.Altının ons fiyatındaki yükselişin yanında dolar/TL'deki kısmi artış gram altın fiyatlarını yükseltti. Gram altın yeni tarihi zirvesi olan 1938 TL'yi gördü.Abone ol
Altının gram fiyatı, yeni yükselişle başladı ve 1923 lira seviyesinde işlem gördü. Gün içerisinde 1938 lirayı görerek yeni bir rekora imza attı.
Yıl bitmeden gram altında 2 bin seviyenin görüleceği konuşuluyor.
An itibari ile altın fiyatları
Gram altın: 1.930
Çeyrek altın:3.235
Cumhuriyet altın:12.898
Yarım altın:6.449
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş de TV 100'deki yazısında 2024 yılı için tahminini paylaştı:
"Büyük ihtimalle yılı 1950-2000 lira aralığında tamamlayabiliriz. Gram altında hedef 2 bin lira. 2024 yılında 2500 - 2700 lira seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum."