Minibüsün çarptığı kadın 70 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yol kenarında yürüyen kadına minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde yaşayan Ayşe Yavuz (60) eşi Mürsel Yavuz’la hasta ziyareti yaptıktan sonra Kayadibi Mahallesine doğru giden yolda yürümeye başladı.

O sırada arkalarından gelen Hüseyin A. (70) yönetimindeki 61 KE 624 plakalı minibüs eşiyle ard arda yürüyen Ayşe Yavuz’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki şarampole yuvarlanan Ayşe Yavuz, yaklaşık 70 metre yüksekten başka bir yola düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Yavuz, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip aynı yerde toprağa verilirken sürücü Hüseyin A, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Torul Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatırken olayın çok yönlü incelendiği öğrenildi.