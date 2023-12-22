Tren Garı’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Ekipler Malatya Tren Gar'ında mola veren trende yolcu olarak bulunan İ.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada, valiz içerisinde gizlenmiş 13 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi.

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Malatya’da tren istasyonunda bir yolcunun valizinde yapılan aramada 13 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı istihbaratı ile operasyon düğmesine basan ekipler, Malatya Tren Gar’ında durak yapan trende yolcu olarak bulunan İ.T. isimli şahsı gözaltına aldı.

Trende dedektör köpek marifeti ile yapılan aramada valiz içerisinde gizlenmiş 13 kilogram Skunk maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.