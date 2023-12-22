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Bursaspor’da Vanspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor’da Vanspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor’da Vanspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Vanspor maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı

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