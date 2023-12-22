İstanbul'da vapur seferlerinde hava engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. İşte iptal edilen seferlerin detayları...Abone ol
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı
Bilgilerinize sunarız."