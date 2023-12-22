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İstanbul'da vapur seferlerinde hava engeli

İstanbul'da vapur seferlerinde hava engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. İşte iptal edilen seferlerin detayları...

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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı
Bilgilerinize sunarız."

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