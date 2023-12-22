AK Parti'nin Muğla adayı eski CHP'li! Aydın Ayaydın ismi kulisleri hareketlendirdi

AK Parti'nin 1999'dan bu yana CHP yönetiminde olan Muğla Büyükşehir Belediyesini alma planı belli oldu. CHP eski Milletvekili Adın Ayaydın, AK Parti'nin Muğla adayı oluyor. Ayaydın'ın kızı AK Parti'de İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor.

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AK Parti'nin büyükşehir adaylarıyla ilgili son kulis bilgisine göre, Muğla için CHP'li bir isim aday gösterilecek. 1999'dan bu yana Muğla'yı yöneten CHP'yi 2024 yerel seçimlerinde mağlup etmek isteyen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehre büyük ehemmiyet gösteriyor.

CHP eski Milletvekili aday gösterilecek

Odatv'nin kulis haberine göre Erdoğan, Muğla'da CHP eski Milletvekili Aydın Ayaydın'ı aday gösterecek. Erdoğan'ın kararını teşkilata bildirdiği öğrenildi. Ayaydın'ın adaylığının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bankalarda genel müdürlük yaptı

Emlakbank, Vakıfbank, Şekerbank'ta genel müdürlük, İş Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği yapan Aydın Ayaydın, 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul milletvekilliği, 2011-2015 döneminde de CHP'den İstanbul milletvekilliği yapmıştı.

Kızı AK Parti'den vekil seçildi

14 Mayıs seçimlerinde Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın, AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilmişti. Bir zamanlar Takvim ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Aydın Ayaydın, aynı zamanda sarı basın sahibi bir gazeteci...