BIST 7.641
DOLAR 29,22
EURO 32,22
ALTIN 1.937,00
HABER /  GÜNCEL

Muş'ta şiddetli kar yağışı başladı

Muş'ta şiddetli kar yağışı başladı

Muş’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde etkisini artırarak sürdürdü.

Abone ol

Muş’ta sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Muş’ta etkisini sürdüren kar yağışı özellikle kırsal kesimde çileye dönüşürken, il merkezinde ise sevinçle karşılandı.
Kar yağışının bereket olduğunu vurgulayan vatandaşlardan Şirin Toplu, “Muş’umuza hayırlı olsun. Kar yağışı çiftçilerimizin ekinleri için çok faydalı olur. İlimizde iki baraj var. Bu barajların dolması, çevre illerimize de faydasının olacağına inanıyorum” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı geçen yıl yüzde kaça düştü?
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı geçen yıl yüzde kaça düştü?
Türkiye’nin yazılımcıları Bursa’dan yetişiyor
Türkiye’nin yazılımcıları Bursa’dan yetişiyor
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda maç programı belli oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda maç programı belli oldu
Malatya'da 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirildi
Malatya'da 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirildi
Rıza Çalımbay, Beşiktaş yönetimine sitem etti: Ben maçtayken fesih kağıdı gönderdiler! Mert Günok'tan özür diledi
Rıza Çalımbay, Beşiktaş yönetimine sitem etti: Ben maçtayken fesih kağıdı gönderdiler! Mert Günok'tan özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
7 asırlık esnaf geleneği yağmurlu havaya rağmen sürdürdüler
7 asırlık esnaf geleneği yağmurlu havaya rağmen sürdürdüler
İstanbul'da vapur seferlerinde hava engeli
İstanbul'da vapur seferlerinde hava engeli
Diyarbakır’da okul önünde kaza, facianın eşiğinden dönüldü
Diyarbakır’da okul önünde kaza, facianın eşiğinden dönüldü
Mardin'de askeri araç devrildi! 2 asker yaralı
Mardin'de askeri araç devrildi! 2 asker yaralı
Bursaspor’da Vanspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor’da Vanspor maçı hazırlıkları sürüyor
Tren Garı’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!
Tren Garı’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!