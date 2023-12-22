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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Seyirci kararı

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

 Derbide gözler Dzeko ve Icardi'de olacak

24 Aralık Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, aynı zamanda takımların golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin de mücadelesine sahne olacak. 

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 12 kez ağları havalandırdı. 

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 12 kez topu filelerle buluşturdu.

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