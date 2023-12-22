Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman topa sahip olma ve hücum varyasyonlarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.