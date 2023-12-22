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Asansör ustası 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti!

Asansör ustası 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan düşen asansör ustası hayatını kaybetti.

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Tekirdağ Çerkezköy’de bir apartman inşaatının 5’inci katında asansör montajı yaptığı esnada dengesini kaybeden asansör ustası Şeref Çolaker, 5’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çolaker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Olay Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi.

Asansör boşluğuna düştü

İddiaya göre apartman inşaatında asansör montajı yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybederek 5’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Şeref Çolaker’in asansör boşluğuna düştüğünü fark eden çalışma arkadaşı durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Şeref Çolaker itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartıldı. İlk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çolaker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

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