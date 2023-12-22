Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışanlara meydanı boş bırakamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan " Battık, bittik senaryoları ile yatırımcı korkutuldu. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul 150. yıl Gong töreninde konuştu. "Borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son bir buçuk asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Battık, bittik senaryoları ile yatırımcı korkutuldu"

Her ne kadar borsamız bize Osmanlı'dan miras kalsa da uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsada yatırım yapmak yerine insanımızın günlük lisanına sirayet eden borsada oynama bunun yansımasıydı. Son olarak bunu 14-28 Mayıs seçimleri arefesinde bir kez daha gördük. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu.

"Meydanı boş bırakamayız"

Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz.

Katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi potansiyel olduğu anlaşılıyor. Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlıyız.

Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme, sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsanın derinliği artacak.