Damat eşini ve ailesinden 3 kişi katletti! İlk ifadesi kan dondurdu! Esra Erol'a da çıkmışlardı
AFYONKARAHİSAR'da boyanma aşamasındaki Mert Muharrem Taşkın, eşi Havva Nur Ş ahin Taşkın'ın ailesinin evini bastı. Çıkan tartışmada, eşini, eşinin anne ve babası ile anneannesini pompalı tüfekle katletti. Tutuklanan damadın ilk ifadesi ortaya çıktı. Taşkın çifti, Esra Erol'un programında da çocuk kavgası yapmıştı.
Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin ailesinden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren Mert Muharrem Taşkın, savcılık ifadesinde karşı tarafın tahrikleri sonucu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Mert Muharrem Taşkın'ın, olayla ilgili savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hava Nur Ş.T. ile konuşmak için minibüsüyle Çayırbağ beldesindeki eve gittiğini söyledi.
Burada çıkan tartışmanın cep telefonuyla kayıt altına alınması ve minibüsünün camlarına vurulması üzerine tahrik olduğunu öne süren Mert Muharrem Taşkın, araçtaki av tüfeğiyle olayı gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Öte yandan, çift arasındaki boşanma duruşmasının 21 Şubat'a ertelendiği öğrenildi.