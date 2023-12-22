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Düzce'de 63 yaşındaki adam aracına binerken öldürüldü

Düzce'de 63 yaşındaki adam aracına binerken öldürüldü

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada 63 yaşındaki adam aracına bindiği sırada öldürüldü, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

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Olay, Fatih Mahallesi 120. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yavuz ile aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs tartışmaya başladı. Bir süre sonra Ali Yavuz aracına bindiği sırada şüpheli 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ali Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, araç ve çevresinde inceleme yaparken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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