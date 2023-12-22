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Trakya’daki barajların doluluk oranı son günlerde arttı

Trakya’daki barajların doluluk oranı son günlerde arttı

Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranı son yağışlarla ortalama doluluk oranı, bir ayda yüzde 43'e ulaştı.

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Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranı son bir ayda yağan yağışlarla 91 milyon 165 bin metreküp su geldi. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajlardaki toplam su miktarı geçtiğimiz Kasım ayında 383 milyon 72 bin metreküp seviyesinden, 474 milyon 237 bin metreküpe yükseldi.

Edirne’de 189 milyon 992 bin metreküp olarak ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, 20 Aralık'ta 219 milyon 465 bin metreküpe yükseldi, Tekirdağ'da da 4 barajdaki su miktarı ise 126 milyon 777 bin metreküpten 153 milyon 327 bin metreküpe ulaştı. Kırklareli'nde ise 4 barajın toplam su miktarı aynı dönemde 89 milyon 256 bin metreküpten 101 milyon 445 bin metreküpe çıktı.

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