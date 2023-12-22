Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlıları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:
"Beşiktaş Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Şanlıurfaspor Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."