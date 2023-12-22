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İş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı, cinayet ve 9 ayrı suçtan daha aranıyormuş

İş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı, cinayet ve 9 ayrı suçtan daha aranıyormuş

İzmir'in Menemen ilçesinde bir iş yerini kurşunlama olayının aranan zanlısı kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesinde ise şahsın cinayet dahil 9 suçtan daha arandığı ortaya çıktı.

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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesi'nde bir kafenin kurşunlanması olayı ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda olayın şüphelisinin araç plakası belirlendi ve yapılan takip sonucu araç durduruldu. Kurşunlama olayının firari şüphelisi İ.C. (32), polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İ.C.'nin başka birisine ait kimlikle dolaştığı da polis ekiplerince tespit edildi.

Suç makinesi çıktı; cinayetten bile aranıyor

Polis ekiplerince yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesinde ise İ.C.'nin, İstanbul'da karıştığı 'kasten öldürme' suçu da dahil 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakkında aranma bulunan tüm dosyalardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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