Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip

Türkiye'de acil servisler son günlerde grip vakalarıyla dolup taşarken, yalnızca İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesi'nin acil servisine günlük 2500 ila 3000 arasında vatandaşın üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran 100 hastadan 70'inin grip olduğu kaydedilirken, koronavirüsün özellikle son 2 haftada çıkışa geçtiği de aktarılan bilgiler arasında.

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Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar vakit geçirmek adına daha çok kapalı mekanları tercih ederken, okulların da açılmasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanelere başvuranların sayıları deyim yerindeyse patladı.

İstanbul'da yalnızca Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin acil servisine normal günlerde 1000 olan başvuru sayısının son 2 hafta içinde 2'ye hatta 3'e katlandığı öğrenilirken, hastaneye başvuran her 100 kişiden 70'inin grip hastası olduğu ifade edildi.Koronavirüs vakalarının da son günlerde artış kaydettiğini belirten uzmanlar, vatandaşlara kapalı mekanlarda maske takma uyarısında bulunuyor. Özellikle mesai saati çıkışlarında toplu taşımada yoğunluk yaşandığına dikkat çeken yetkililer risk grubunda olanlara maske takmalarını öneriyor.

NTV'nin servis ettiği habere göre, semptomlarda herhangi bir farklılık yaşanmadığı kaydedilirken, risk grupları için yine grip aşısı tavsiye ediliyor. 65 yaş üstü kişiler, kalp, diyabet ve akciğer hastaları ve kanser tedavisi görenlerin risk grubunda olduğunu belirten uzmanlar bu kişilerin çok daha dikkatli olması çağrısında bulunuyor.