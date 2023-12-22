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DEM Parti eş genel başkanları, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu temsilcileriyle görüştü

DEM Parti eş genel başkanları, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu temsilcileriyle görüştü

DEM Parti'nin eş genel başkanları Tulay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu temsilcileriyle bir araya geldi.

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DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, Hatımoğulları ve Bakırhan'a MYK üyesi Yüksel Mutlu ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat eşlik etti.

Görüşmede Hatımoğulları, Türkiye'de ve Avrupa'daki bütün Alevi kurumlarıyla bir arada olmayı önemsediklerini belirterek, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak farklı inançların ve halkların bu toplumda bir arada yaşamayı hak ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Federasyon temsilcileri adına konuşan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat ise Alevilerin özellikle Avrupa'da örgütlenerek birçok hak elde ettiğini belirtti.

Mat, "Biz bulunduğumuz her yerde yönetimlerde yer almak, yönetimlere ortak olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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