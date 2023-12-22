Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 998 bin liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 915 bin 400 lira, en yüksek 2 milyon 4 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 1 milyon 998 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 978 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 293 milyon 433 bin 260,54 lira, işlem miktarı ise 662,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 664 milyon 986 bin 807,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: