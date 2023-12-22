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İstiklal Caddesi hanutçularına operasyon: 68 gözaltı

İstiklal Caddesi hanutçularına operasyon: 68 gözaltı

İstanbul’da eğlence mekanlarına götürdükleri turistlere yüksek miktarda hesap getirdikleri, ödemeyenleri döverek çanta, cüzdan ve cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda, 68 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul polisi, İstiklal Caddesi çevresinde Arapça, Farsça, İngilizce ve farklı dillerde konuşabilen hanutçulara yönelik operayon başlattı.

Hanutçuların, yüksek hesaba itiraz eden turistlerin etrafını sararak korkutmaya çalıştıkları belirlendi.

Kendilerine karşı çıkan turistleri döverek o kargaşada yanlarında bulunan çanta, cep telefonu ve cüzdanlarını alarak, turistlerin mekandan çıkmalarına izin verdikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda faaliyet gösteren 5 eğlence mekanında 93’ü yabancı uyruklu olmak üzere 133 kişiye yönelik 85 adet nitelikli yağma, yağma, çalışmaya karşı koyma, ve suç delillerini gizleme eylemlerine karışan 140 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 17 şüphelinin cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi. Diğer 119 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 68 şüpheli yakalandı.

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