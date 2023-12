Bayrampaşa’da en büyük yatırım okullara yapılıyor

Bayrampaşa’da büyük değişim devam ediyor. Zamanın ötesinde projeler ve yüz güldüren hizmetlerle dolu 12 yıllık yoğun çalışma dönemini geride bırakan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cumhuriyetimizin 100’ncü Yılında, yeni projelerini bir bir hizmete geçirmeye devam ediyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede en büyük yatırımı okullardaki öğrencilere yapıyor. Öğrencilere yatırımı geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Biz her öğrencimizi bir fidan olarak gördük. Onun için sürekli ilçemiz sınırları içindeki okullarımızın ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendik. Okullarımızdaki her öğrencimiz büyüyüp meyve verecekler. Bayrampaşa’mız ve ülkemize çok büyük katkılar sağlayacaklar” dedi.

Her hafta okullara ziyaret

İlçedeki bütün ilköğretim okulları ve liselerle çok yakından ilgilenen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, hemen hemen her hafta Bayrampaşa’daki okulları ziyaret edip öğrencilerle sohbet ediyor. Öğrencilerle çok sıcak diyaloglar kuran Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, onlara güvenini ve sevgisini açık yüreklilikle dile getiriyor: “Öğrencilerle sohbet edince bana bir aşk ve heyecan geliyor. Onlardan aldığım enerjiyle ilçemiz adına yaptığımız tüm güzel çalışmaların yorgunluğunu unutuyorum” diye konuştu.



Belediye Başkanlığı görevindeki 12. yılını doldurmanın gururunu yaşadığının altını çizen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “11 mahallede yaklaşık 275.314 insanın yaşadığı Bayrampaşa’ya hizmet etmek benim en büyük gururum. 12 yıldır bu görevi sürdürüyorum. Görevim sırasında en zevk aldığım günler okullardaki öğrencilerimizle geçirdiğim dakikalardır. Onun için sık sık ilçemizdeki okulları ziyaret ederek geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle buluşuyorum” dedi.

Öğrenciler de örnek aldıkları bir Belediye Başkanı'nı sık sık okullarında görmekten son derece mutlular. Bayrampaşalı öğrenciler Belediye Başkanı Atila Aydıner’e sevgilerini ‘Başkan Abi’ diyerek dile getirdi.