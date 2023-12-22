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Charlie Hebdo, Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle para cezası aldı

Charlie Hebdo, Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle para cezası aldı

Fransa'da mahkeme, Charlie Hebdo dergisini Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Valence mahkemesi, kentte bir Müslüman okulu yöneten Değerler ve Başarı Derneğini (Valeurs et Reussite), Charlie Hebdo'yla karşı karşıya getiren davanın kararını dün açıkladı.

Mahkeme, Charlie Hebdo'yu Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle suçlu buldu ve derginin yayın yönetmeni ve bir gazetecisini ayrı ayrı 3'er bin avro para cezasına çarptırdı.

Yerel mahkeme, Charlie Hebdo'nun ayrıca manevi tazminat nedeniyle Değerler ve Başarı Derneğine 3 bin avro ödemesine hükmetti.

Değerler ve Başarı Derneği Başkanı Mourad Jabri, "Adalet, derneğimiz ve Müslüman Kardeşler arasında bir bağ olmadığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Dernek, Charlie Hebdo'nun Temmuz 2022'de yayımladığı makalede, okulları ve Müslüman Kardeşler arasında bağ kurarak iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Tarafları karşı karşıya getiren davanın oturumu yerel mahkeme nezdinde 5 Aralık'ta görülmüştü.

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