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Kızılay, köylerdeki depremzedelere kışlık yardım yaptı

Kızılay, köylerdeki depremzedelere kışlık yardım yaptı

Türk Kızılay’ı tarafından deprem bölgesi Adıyaman’ın köylerinde kalan depremzede vatandaşlara kışlık malzeme yardımı yapıldı.

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6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’a beraberindeki heyetle birlikte gelen Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Besni ilçesinin Güneykaş köyünde depremzedelere kışlık malzeme dağıtımı yaptı. İçerisinde gıda malzemesi, hijyen malzemesi, battaniye ve ısıtıcı cihazı bulunan koliler, Kızılay görevlileri tarafından tek tek depremzedelere dağıtıldı. Kızılay görevlileri, yardım paketlerini dağıttığı depremzedelerle sohbet de etti.

Güneykaş köyünde yaklaşık 60 aileye verilen yardım malzemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, "6 Şubat depremi nerdeyse 1.yılını dolduracak. Bu anlamda kış yardımlarımız çerçevesinde eş zamanlı olarak şuan 6 ilimizde bu yardımlar dağıtılıyor. Bizler de bugün itibariyle Adıyaman Besni’nin köylerinde dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bu dağıtımımızda hijyen kolileri, gıda kolileri, battaniye, ısıtıcılar ve yine ayrıca kart desteklerimizi de sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. El birliğiyle bu yaraları sarıp normal hayatımıza ulaşacağız inşallah. Kış yardımları çerçevesinde 1 milyon 250 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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