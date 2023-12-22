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Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderecek

Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderecek

Zelensky ile telefonda görüşen Başbakan Rutte, "Ukrayna'ya teslim edilmek üzere 18 adet F-16 savaş uçağını hazırlama kararını bildirdim" dedi. Rutte, Dışişleri Bakanlığı'ndan ihracat izni çıkması gerektiğini hatırlattı.

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Batı'dan savaş uçağı tedarik etmek isteyen Ukrayna'nın talebi, Hollanda tarafından karşılandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesinde konuyu ele aldıklarını söyledi.

F-16 tedariki kararını açıkladı

Görüşmenin ardından Rutte, kararı duyururken Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın ihracat izni ve Ukrayna'daki altyapı ile ilgili gereklilikleri hatırlattı:

Başkan Zelensky'ye, hükümetimizin Ukrayna'ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazırlama kararını da bildirdim.

İhracat izninin yanı sıra, teslimatın gerçekleşebilmesi için personel ve altyapı gereklilikleri de dahil olmak üzere bir dizi başka kriterin de karşılanması gerekiyor.

"Ukrayna'ya kararlı desteğimiz devam ediyor"

Başbakan Rutte, bu kararın, Hollanda'nın Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığına yanıt vermek için ihtiyaç duyduğu desteği sağlama konusundaki kararlığını gösterdiğini vurguladı.

Rutte ayrıca, "Ukrayna'ya askeri destek konusunda yapılan anlaşmaların en önemli unsurlarından biri F-16'ların teslimatı." diye ekledi.

Zelensky: Askeri ihtiyaçlarımızı görüştük

The Guardian'ın aktardığına göre, bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den geldi.

Zelensky, Rutte ile cephedeki gelişmeleri, Karadeniz'deki durumu ve topçu, insansız hava araçları ve hava savunması da dahil olmak üzere Ukrayna'nın mevcut askeri ihtiyaçlarını ele aldıklarını söyledi.

Ukraynalı pilotlara eğitim veriliyor

Hollanda, ilk ABD yapımı F-16'larını geçen ay Ukraynalı pilotlar ve personelin eğitimi için Romanya'ya gönderdi.

Danimarka, Norveç ve Belçika da Ukrayna'ya F-16 savaş jeti vereceklerini açıklamıştı.

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