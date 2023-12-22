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Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı

Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, eski bir polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'un görevden alındığını duyurdu.

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Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'un eski bir polis memurunu darbetmesiyle ilgili olarak İstanbul Valisi Davut Gül, paylaşımda bulundu. Vali Gül, yaptığı paylaşımda "Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Murat Özburun görevden alındı

Vali Gül, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Ne olmuştu?

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü darbetti. Öztürk güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili darp raporu aldı.

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