İŞKUR, en çok aranan meslekleri açıkladı

İMALAT SANAYİSİNDE ELEMAN AÇIĞI 341 BİNİ GEÇTİ

İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.