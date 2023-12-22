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MSB'den açıklama! Türkiye ve ABD'den kritik savunma zirvesi

MSB'den açıklama! Türkiye ve ABD'den kritik savunma zirvesi

Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Toplantısı Washington'da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini açıkladı.

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Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Toplantısı Washington'da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini açıkladı.

Askeri eğitim ve savunma sanayii de işbirliği mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,

"Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

MSB
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