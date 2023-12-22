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Derbi öncesi Fenerbahçe'de Dzeko gelişmesi!

Derbi öncesi Fenerbahçe'de Dzeko gelişmesi!

Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile ilgili taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Dev derbi öncesinde sarı-lacivertli takımda golcü oyuncu Edin Dzeko'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken yıldız oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TAKIMLA ÇALIŞMA YAPTI

Sağ ayak arka adalesindeki zorlanma tespit edilen ve bu sebep ile takımını Kayserispor maçında yalnız bırakan Dzeko, bugün gerçekleştirilen idmanın tamamında yer aldı. 

Böylece Boşnak golcünün Galatasaray maçında oynama ihtimali de artmış oldu.

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