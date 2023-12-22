BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,19
ALTIN 1.928,71
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den Meral Akşener'in savaş ilanı sözlerine yanıt: Barış ilan ediyoruz

Özgür Özel'den Meral Akşener'in savaş ilanı sözlerine yanıt: Barış ilan ediyoruz

CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını ilan eden Meral Akşener'in 'savaş ilanı' sözleri gündem olmuştu. Akşener'in sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muhalafete muhalefet yapmayız. Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.

Abone ol

Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı muhalefeti darma duman etti.

Seçimlerde 6'lı masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından muhalefet karıştı.

"Partimize savaş açtılar"

İyi Parti'de yerel seçimler öncesi istifa krizleri yaşanırken, partiden ayrılan bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çeken Meral Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

"Bize karşı kışkırtıyorlar"

Akşener'in sözlerine ilk yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti.

İmamoğlu "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar." demişti.

Özel'den ilk açıklama

İmamoğlu'nun ardından CHP Lideri Özgür Özel de gazetecilerin Akşener'in sözlerini hatırlatması üzerine bir açıklama yaptı.

"Barış ilan ediyoruz"

CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini söyleyen Özgür Özel "Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.

"Muhalefete muhalefet yapmayız"

Özgür Özel açıklamalarında şunları kaydetti:

Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP, muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim: Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefetle tartışmayız. Muhalefete muhalefet yapmayız. Ve buradan, barışın başkentinden bütün muhalefete, İyi Parti’ye ve İyi Parti’nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
MSB'den açıklama! Türkiye ve ABD'den kritik savunma zirvesi
MSB'den açıklama! Türkiye ve ABD'den kritik savunma zirvesi
GTA 6'yı sızdıran kişiye ömür boyu ceza!
GTA 6'yı sızdıran kişiye ömür boyu ceza!
Derbi öncesi Fenerbahçe'de Dzeko gelişmesi!
Derbi öncesi Fenerbahçe'de Dzeko gelişmesi!
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kulüp doktorundan açıklama geldi
Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderecek
Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderecek
Mehmet Şimşek: Borsa bir oyun alanı değildir
Mehmet Şimşek: Borsa bir oyun alanı değildir
2023'te 54 şirket Borsa İstanbul'da halka arz oldu
2023'te 54 şirket Borsa İstanbul'da halka arz oldu
Yoğun kar sebebiyle mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı
Yoğun kar sebebiyle mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı
Okul servisi şoförü ve 14 yaşındaki öğrencinin yasak aşkı ifşa edildi!
Okul servisi şoförü ve 14 yaşındaki öğrencinin yasak aşkı ifşa edildi!
Kızılay, köylerdeki depremzedelere kışlık yardım yaptı
Kızılay, köylerdeki depremzedelere kışlık yardım yaptı
Türkiye Bilişim Derneği, Dijital Türkiye Endeksi'ni açıkladı
Türkiye Bilişim Derneği, Dijital Türkiye Endeksi'ni açıkladı