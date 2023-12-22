Sırrı Süreyya Önder TBMM'de rahatsızlandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı

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Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de zaman zaman gergin diyaloglar yaşanıyor. Yaşanan gerginlik, bazı vekillerin sağlık sorunları yaşamasına da neden oluyor.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Meclis oturumu sırasında rahatsızlandı

Sırrı Süreyya Önder, birleşimi yönettiği sırada rahatsızlandı.

Rahatsızlanan Önder, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

HDP'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı." denildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan geçmiş olsun mesajı

Sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık bakanı fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:

TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahade altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.