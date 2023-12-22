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Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın Kuzeyi’nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Bu mücadelede maalesef acı haberler de geliyor.

3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

4 terörist öldürüldü

Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir.

İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

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