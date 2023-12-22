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Birleşmiş Milletler: Gazze'deki nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler: Gazze'deki nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilisi Juliette Touma, iki buçuk aydan fazla bir süredir İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki mevcut durumun 'ürpertici' olduğunu belirterek, "Nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor" ifadesini kullandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır sürüyor. 7 Ekim'den bu yana saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 57 Filistinli yaşamını yitirdi, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

Birleşmiş Milletler: Gazze'deki mevcut durum ürpertici

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in aralıksız havadan, karadan ve denizden yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze'deki duruma ilişkin BBC Radio 4'ün Today programında konuştu.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında Touma, "Gazze'deki mevcut durum ürpertici. Nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor" ifadelerine yer verdi.

Gazze'de 600 bine yakın kişinin ciddi açlıkla mücadele ettiğine işaret eden Touma, bu durumun ablukanın sürmesi ve gıda dahil olmak üzere temel malzemelerin temin edilememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.

Touma, "Şu anda ihtiyaç duyulan şey insani ateşkes ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın arttırılmasıdır. Geçenlerde ben oradayken insanlar sadece bundan bahsediyordu. Dehşete düşmüşler, yorulmuşlar, bitkin durumdalar. Korku içinde yaşıyorlar ve bombardıman aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

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