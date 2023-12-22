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Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup oldu

Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup oldu

Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Baskonia'ya 87-80'lik skorla kaybetti.

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EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleden 87-80'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 21, Daniel Oturu 14 sayı ile oynarken Baskonia'da Markus Howard 28, Codi Miller-McIntyre 14, Vanja Marinkovic 14, Chima Moneke 13, Tadas Sedekerskis 11 sayı ile mücadele etti.

Sıradaki rakip Fenerbahçe

Bu sonuçla ligdeki 16. maçında 9. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.

16. maçında 9. galibiyetini alan Baskonia ise Olimpia Milano deplasmanına gidecek.

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