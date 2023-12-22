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İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor! Depreme dayanıklı binalar inşa edilecek

İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor! Depreme dayanıklı binalar inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşüm hamlesinin başlayacağı müjdesini verdi.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve bütün ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrası depreme dayanıklı binalar yapılması adına tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da harekete geçiliyor. Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla İstanbul'un kentsel dönüşüm hamlesi için zamanın geldiği mesajını verdi.

İşte Bakan Özhaseki'nin yaptığı o paylaşım;

''İstanbul'un kentsel dönüşümündeki yol haritasının açıklanacağı "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programını, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın gerçekleştireceğiz.  

23 Aralık 2023  13.30  İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı''

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