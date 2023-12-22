Angelino için Leipzig cephesinden açıklama

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmak istediği Angelino için Leipzig cephesinden açıklamalar geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder, konuyla ilgili sarı-kırmızılı takıma kolaylık sağlanmayacağını söyledi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Angelino hakkında Alman takımın sportif direktörü Rouven Schröder flaş açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesindeki özel madde nedeniyle son maçlarda forma şansı bulmakta zorlanan Angelino'nun satın alma opsiyonunun kaldırılması konusundaki iddialara yanıt veren Leipzig sportif direktörü Schröder, bu konuda esnek davranmayacaklarını belirtti.

"Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu"

Alman medyasının önde gelen gazetelerinden Bild'e değerlendirmelerde bulunan Schröder, "Angelino konusunda tamamen rahatız. Sözleşme sözleşmedir. Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu. Biz 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılacağını varsayıyoruz. Söyleyecek başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin uzağında kaldıktan sonra 6 milyon Euro'luk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle gözden çıkarılmıştı.

Sezon başında Alman ekibi RB Leipzig'den 1.5 milyon Euro'ya kiralanan Angelino, Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.