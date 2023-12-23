Özgür Özel Filistin'e gidiyor! İzmir ve Aydın adayları için tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e destek ziyaretine gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Cesaretin varsa bizimle birlikte Filistin'de olursun!" çağrısı yaptı. Partisinin yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili de konuşan Özel, İzmir ve Aydın adaylarının yılbaşından önce açıklanacağını söyledi. Meral Akşener'e 'barış' çağrısı yapan Özel,

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 104’ünücü yıl dönümü dolayısıyla ilçeyi ziyaret etti. Özgür Özel burada yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde destek için Filistin'e gideceğini açıkladı. Özel, partisinin 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili hazırlıklarında geldiği son durumu da anlatırken, 'savaş' ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'barış' çağrısı yaptı.

Kınamakla olmaz, ambargo koyun!

Filistin'e gideceğini duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin'e destek olmak, sadece söz söyleyerek kınayarak olmaz, eylemle olur. Eğer yapacaksanız İsrail'e ambargo uygulayacaksınız. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Samimiysen ben Filistin meselesine destek olmak, Filistin Devletiyle dayanışmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmek için önümüzdeki günlerde Filistin’e gidiyorum. Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin'de olursun" dedi.

İstanbul ve Ankara'da aday bulamıyorlar

"İstanbul ve Ankara adaylarımızı açıkladık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkaramayacağını, onun aday arayışını izliyor bütün Türkiye. Karşısına koyacak aday bulamıyorlar" diyen Özgür Özel, "Hiç üzülmesinler, demek ki Türkiye'nin en büyük iki şehri, iktidar partisinin aday bulamayacağı kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Geçmişte sesleniyordu bize; 'Ey CHP, adayınız kim?' diye. Ben seslenmeyeceğim ‘Ey Recep Erdoğan, İstanbul ve Ankara’da adayınız kim?’ diye. 31 Mart’tan sonra bütün Türkiye'ye 5 sene önce baharı getirmiştik, bu sefer yazı getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel kendine yeni imaj yaptı Saçlarında tarz değişikliğine giden CHP Genel Başkanının saçlarının özenli bir şekil verilerek partililerin ve ziyaretçilerin karşısında çıkması dikkat çekti.

Aydın ve İzmir ne zaman açıklanacak?

"Aydın ve İzmir adayları yılbaşından önce açıklanır mı?" sorusu üzerine ise Özel, "Hemen önce hemen sonra açıklanabilir. Aydın zaten açıklanacak. Benzer kategorideki belediyelerden önce Aydın'ı açıklarsak o belediyelerde 'Acaba açıklanmayacak mı?' kaygısı oluşmasın diye belediye başkanımızın da bilgisi ve rızasıyla Aydın'ı beklettik. Başka bir sebebi yok" diye konuştu.

Muhalefet, iktidara karşı yapılır

Özel, İyi Parti hakkında ise "Buradan bu sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Barışın başkentinden bütün muhalefet partilerine, İyi Parti'ye ve İyi Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.