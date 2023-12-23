Felipe Melo ortalığı birbirine kattı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City, Brezilya ekibi Fluminense'yi 4-0 mağlup etti. Maç sonrası eski Galatasaraylı Felipe Melo, City'den Kyle Walker ile kavga etti.Abone ol
Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşı karşıya geldi.
Başkent Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 4-0'lık skorla İngiliz ekibi City oldu.
Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.Bir dönem ülkemizde Galatasaray formasını da giyen Felipe Melo, Manchester City'li futbolcu Kyle Walker arasında tansiyon yükseldi.
İkili arasındaki kavgayı Manchester City ve Fluminense'li futbolcular güçlükle yatıştırdı.