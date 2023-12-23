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Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...

Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'daki kiraların yüksekliğinden şikayet edip, “Annemin evine yerleştim” demişti. Merkez Bankası'nın Ankara'da aidatıyla birlikte 49 bin liraya kiraladığı evde oturan MB Başkanı Erkan'ın, 2 yıl önce 1.3 milyon Euro ödeyip Bodrum'da denize sıfır villa aldığı ortaya çıktı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, Ahmet Hakan'a verdiği röportajdaki “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı” sözleri tartışılmaya devam ediliyor.

Ankara'da 49 bin TL kirada oturuyor

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Hafize Gaye Erkan’ın Ankara'da Merkez Bankası tarafından kiralanan Beysu Konakları'ndaki 270 metrekare evde ikamet ettiği ortaya çıkmıştı. Merkez Bankası, Erkan için 49 bin TL kira ve aidat ödüyordu. 

Bodrum'da 1.3 milyona villa almış

İstanbul’daki kiralar yüksek olduğu için annesinin yanına yerleştiklerini vurgulayan Erkan’ın 2 yıl önce 1.3 milyon Euro ödeyerek Bodrum Turgutreis’teki Swissotel Rezidans’tan denize sıfır villa satın aldığı ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, Erkan’ın villasının bulunduğu bölgenin son dönemde iyi prim yaptığı, benzeri bir villanın bugün konumuna göre 2-3 milyon Euro arasında alıcı bulabileceği belirtiliyor.

Günlük kiralaması 1000 Euro...

Bodrum şehir merkezine 22, Milas Bodrum Havalimanı’na ise 55 kilometre mesafede olan tesis içerisindeki villaların günlük kiralamaları ise 200 Euro ile 1000 Euro arasında değişiyor. Kiralamalar, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketleri aracılığı ile internet üzerinden yapılıyor.

Villaya oğlunun adını verdi

Bodrum Turgutreis’teki denize sıfır villaya, Merkez Bankası Başkanı Erkan. oğlu Aslan Selim’in adını verdi. Villanın karşısında Ege’nin en batı ucundaki turistik Çatal Ada ve Topal Ada ile Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos), Leros ve Keçi (Pserimos) adaları bulunuyor.

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