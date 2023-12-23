BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  SEÇİM

İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları! Başvuru süresi uzatıldı

İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları! Başvuru süresi uzatıldı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere tek bayına katılma kararı alan İİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı adayları belirledi. İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İStanbul adayları...

Abone ol

Yerel seçimlere “ittifaksız” girecek olan İYİ Parti’nin, büyükşehir belediyesi başkan adayları belli oldu. Kulislere yansıyan son bilgilere göre İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Hatay, Balıkesir ve Mersin adayları kamuoyunun tanıdığı isimler oldu. 

2019'da desteklediği adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş’ın karşısına Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ya da Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ı çıkaracağı konuşuluyor. 

"Abla-kardeş" ilişkisi Meral Akşener'in son açıklamasıyla "savaş"a dönüşen Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ise İYİ Parti, 12019 seçimlerinde İmamoğlu ile seçim çalışmasını birlikte yürüten Buğra Kavuncu'yu aday göstermeye hazırlanıyor. 

Muğla için Metin Ergun, Balıkesir için ise Turhan Çömez işaret ediliyor.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay için Gökhan Zan düşünülürken, Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

Öte yandan partide aday adaylığı süreci 12 Ocak’a uzatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel Filistin'e gidiyor! İzmir ve Aydın adayları için tarih verdi
Özgür Özel Filistin'e gidiyor! İzmir ve Aydın adayları için tarih verdi
Felipe Melo ortalığı birbirine kattı
Felipe Melo ortalığı birbirine kattı
Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı
Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı
Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Manchester City oldu
Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Manchester City oldu
Angelino için Leipzig cephesinden açıklama
Angelino için Leipzig cephesinden açıklama
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor
Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup oldu
Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup oldu
İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor! Depreme dayanıklı binalar inşa edilecek
İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor! Depreme dayanıklı binalar inşa edilecek
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! 6 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! 6 asker şehit oldu
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Ateşkes' açıklaması!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Ateşkes' açıklaması!
G.Saray'da Ziyech mesaisi! Derbide olacak mı?
G.Saray'da Ziyech mesaisi! Derbide olacak mı?
Sırrı Süreyya Önder TBMM'de rahatsızlandı
Sırrı Süreyya Önder TBMM'de rahatsızlandı