İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları! Başvuru süresi uzatıldı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere tek bayına katılma kararı alan İİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı adayları belirledi. İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İStanbul adayları...

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Yerel seçimlere “ittifaksız” girecek olan İYİ Parti’nin, büyükşehir belediyesi başkan adayları belli oldu. Kulislere yansıyan son bilgilere göre İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Hatay, Balıkesir ve Mersin adayları kamuoyunun tanıdığı isimler oldu.

2019'da desteklediği adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş’ın karşısına Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ya da Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ı çıkaracağı konuşuluyor.

"Abla-kardeş" ilişkisi Meral Akşener'in son açıklamasıyla "savaş"a dönüşen Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ise İYİ Parti, 12019 seçimlerinde İmamoğlu ile seçim çalışmasını birlikte yürüten Buğra Kavuncu'yu aday göstermeye hazırlanıyor.

Muğla için Metin Ergun, Balıkesir için ise Turhan Çömez işaret ediliyor.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay için Gökhan Zan düşünülürken, Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan partide aday adaylığı süreci 12 Ocak’a uzatıldı.