AK Parti'nin Ankara adayı Ziya Selçuk iddiası! Ahmet Hakan 'büyük palavra' diye duyurdu

AK Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına kimi çıkaracağıyla ilgili kulislerde isim toto sürürken, dün Ziya Selçuk ismi ısrarla gündeme getirildi. Selçuk'un aday olmaya ikna edildiği iddia edildi. Ancak Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan 'palavra' deyip duyurdu.

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AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? 31 Mart seçimlerine giderken cevabı en merak edilen soru oldu. Kulislerde her gün yeni bir isim ve iddia dolaşıyor. Son olarak AK Parti'nin Ankara için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ikna ettiği ve Mansur Yavaş'a karşı ada yapacağı iddia edildi.

Başı da ortası da sonu da PALAVRA

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerel seçimlerde AK Parti'den aday olacağı iddiasını yalanladı. Hakan, bugünkü yazısında, "Ziya Selçuk Ankara AK Parti’den aday yapılacakmış. 'Ne alaka' falan diyerek kulislere daldım. Sonucu açıklıyorum: Başı da ortası da sonu da PALAVRA" ifadesini kullandı.