Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı. Ticari taksinin çarptığı şahıs yaralandı.

Abone ol

Kaza, 02:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 T 0089 plakalı ticari taksi sürücüsü Alpay K., yoldan karşıya geçen Sezayi A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sezayi A., yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı adamı olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı